Ucraina: Grimaldi sospende i servizi marittimi con la Russia

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Finnlines, consociata del Gruppo Grimaldi annuncia la sospensione dei collegamenti marittimi con la Russia "alla luce del protrarsi della crisi in Ucraina e delle conseguenti tensioni internazionali". I quattro servizi interrotti sono quelli operati dalla compagnia finlandese per collegare San Pietroburgo a Spagna, Belgio, Regno Unito e Germania e le quattro navi ro-ro impiegate sono state riassegnate su altre linee intracomunitarie fino a nuovo avviso.

L'ultimo scalo delle navi Finnlines è stato effettuato il 7 marzo.

"Il Gruppo Grimaldi segue con attenzione gli sviluppi della crisi ucraina e sostiene concretamente le persone e le aziende che essa sta colpendo - si legge in una nota dell'azienda -. Le sue compagnie marittime stanno concedendo diversi servizi di trasporto merci a titolo gratuito o a tariffe sensibilmente ridotte agli spedizionieri che portano aiuti ai rifugiati ucraini nell'Europa orientale. Inoltre, attraverso i collegamenti operati con il brand Grimaldi Lines, la compagnia sta offrendo gratuitamente servizi di trasporto marittimo a centinaia di bambini e famiglie ucraine in fuga dalla guerra.

Anche Finnlines garantisce il trasporto gratuito sulle proprie navi passeggeri (impiegate tra Germania, Finlandia e Svezia) di cittadini ucraini che lasciano la loro patria a causa del conflitto in corso". (ANSA).