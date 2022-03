Sanità: Toti, Albenga ha già pronto soccorso a 12 km

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - "Con la manifestazione di oggi per la riapertura del Pronto Soccorso di Albenga ci troviamo davanti ad una strumentalizzazione inaccettabile e una disinformazione che le istituzioni e le forze politiche fanno ai cittadini a discapito degli stessi. Albenga ha già un Pronto Soccorso a 12 chilometri che è un Dea di secondo livello ed è il Santa Corona che dovrebbe insistere su un bacino di 500 mila persone, mentre l'utenza è di 300 mila". Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla manifestazione che si è svolta oggi ad Albenga sull'assenza del Pronto soccorso all'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

"Dividere e frammentare i Pronto Soccorso o unità particolarmente delicate come i centri ictus - ha aggiunto il presidente Toti - porta a non offrire un servizio salva vita ma permette soltanto ad un politico di cucirsi sulla maglietta un gagliardetto. E noi non vogliamo fare un danno ai cittadini soltanto per accontentare forze politiche locali". "Albenga dovrebbe e ha il diritto di chiedere altre cose - ha spiegato ancora il presidente Toti -, tra queste l'elisoccorso notturno che attiveremo da luglio o potenziare il proprio ospedale per le visite di prossimità, avere medici di famiglia che ricevono nella nuova Casa della Salute, una radiologia interventistica che ci sarà e sarà in grado di diagnosticare e monitorare le malattie. Albenga avrà riabilitazione, sale operatorie, chirurghi. Questo significa ridisegnare la Sanità del paese grazie al Pnrr, pensando unicamente alla salute dei cittadini".

"Un Pronto Soccorso ad Albenga - ha concluso il presidente Toti - sarebbe sovradimensionato anche considerando il numero dei turisti presenti in estate. L'offerta sanitaria del territorio, infatti, con l'ospedale di Savona, di Pietra Ligure, di Albenga e Cairo soddisfa già ampiamente tutte le esigenze".

