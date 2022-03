Genova intitola portico Carlo Felice a ex sindaco Cerofolini

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Intitolato questa mattina il portico del Teatro Carlo Felice, tra largo Pertini e galleria Siri, a Fulvio Cerofolini, sindaco di Genova dal 1975 al 1985, scomparso 11 anni fa.

"È un onore intitolare il portico a una figura indimenticabile della politica, della società e del mondo del lavoro della Genova del Novecento - commenta il sindaco Marco Bucci - Fulvio Cerofolini è stato per tutti il "sindaco tramviere", una definizione che gli calzava a pennello visto che per tutta la sua vita rimase sempre un uomo del popolo, nel senso più nobile della parola. Un sindaco capace di stare vicino alle persone e di lavorare nell'interesse della collettività, portando avanti valori di libertà e giustizia. La sua lezione non è stata dimenticata". La scelta toponomastica ricorda che proprio all'allora primo cittadino Genova deve la ricostruzione del Teatro. (ANSA).