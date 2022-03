Expo Dubai:Toti,nautica trainante,dovere vendere Liguria qui

Quello della nautica è "uno dei grandi settori trainanti dello sviluppo e della crescita non solo della Liguria ma del Paese in generale. Abbiamo celebrato pochi giorni fa dati di crescita costante e credo che non sia solo un settore industriale, ma qualcosa di più per l'Italia e la Regione Liguria che è il primo produttore". Con queste premesse, "spero che dopo il Covid, e anche dopo la guerra che oggi si aggiunge a questo dolore, ci siano quei momenti in cui l'umanità sa trovare il meglio di sé per progredire. La Liguria ce la metterà tutta e i numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta, e credo che vendere un sistema regione in un posto così importante come crocevia del mondo rientri nei nostri compiti istituzionali". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, in occasione del Regional Day dedicato alla Liguria.

"Il sistema Liguria, come microcosmo dell'Italia, è complesso e articolato ma particolarmente vivace" e "dopo grandi momenti di difficoltà, l'Italia in particolare ha sempre trovato elementi di stimolo, di crescita e di innovazione", ha sottolineato Toti. "Intorno alla nautica e intorno alle visite che faremo domani agli scali terminalistici di questo territorio c'è tutta la filosofia della nostra Liguria, che è una regione aperta. Più di altri abbiamo sofferto commercialmente ed economicamente la chiusura del mondo per il Covid e soffriamo la chiusura del mondo oggi data dalla guerra, perché da sempre Genova e Liguria sono territorio in cui lo scambio, il commercio e contaminazione dei popoli sono parte integrante nostro modo di essere, e la nautica e la logistica ne sono una espressione cristallina", ha detto il presidente della regione, ricordando che in Liguria "ospitiamo i principali porti d'Italia, i principali produttori". "Credo che il mondo stia ripartendo e vorrei che la Liguria ne fosse protagonista come protagonista è l'Italia", ha concluso.

Il Regional Day è parte della missione istituzionale di Regione Liguria a Dubai, dal 10 al 13 marzo, organizzata in collaborazione con Liguria International in occasione dell’Expo e del Dubai International Boat Show. La giornata dedicata alla Liguria è iniziata questa mattina con la visita del presidente Toti e della delegazione regionale al percorso espositivo del Padiglione Italia, guidata dal commissario generale dell’Italia a Expo Paolo Glisenti. A seguire, un dibattito sul tema dell’innovazione, dell’attrattività e dell’internazionalizzazione del territorio con Toti, il Console generale d’italia a Dubai Giuseppe Finocchiaro e il presidente di Ice Carlo Ferro.

La giornata è proseguita con la tavola rotonda dedicata alla ‘Liguria come porta d’ingresso dell’Italia per la blu economy, i porti e e la nautica da diporto’ con l’intervento dell’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti insieme ai presidenti delle Autorità Portuali di Sistema del mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini e Orientale Mario Sommariva, al presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi e a Stefano Messina, presidente di Assarmatori e rappresentante della Camera di Commercio di Genova. Il tema ‘La grande bellezza blu&green’ è stato al centro della tavola rotonda con l’assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino insieme ai sindaci di Genova Marco Bucci, della Spezia Pierluigi Peracchini, al vicesindaco di Savona Elisa Di Padova e all’assessore al Turismo di Imperia Gianmarco Oneglio, insieme anche a Costa Crociere. Il Regional Day è inoltre l’occasione per Confindustria Nautica per presentare i numeri del comparto e la prossima edizione del Salone Internazionale di Genova, con i rappresentanti dei principali cantieri italiani che hanno sede in Liguria.