Expo Dubai: Confindustria Nautica, settore vale 3 mld export

(ANSA) - DUBAI, 11 MAR - "Noi facciamo squadra e i risultati li abbiamo sotto gli occhi: 3 miliardi di export, esportiamo l'86% del nostro prodotto. Siamo primi in Europa e secondi nel mondo per unità prodotte, abbiamo la leadership dei megayacht e degli accessori e componentistica. È questo fare squadra che ci premia". Lo ha dichiarato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai in occasione del Regional Day della Liguria. Cecchi ha ringraziato il presidente della regione, Giovanni Toti, per aver "scelto industria nautica da diporto come eccellenza della regione Liguria, ma è anche la regione una eccellenza per le nostre industrie". E parlando del Salone Nautico di Genova, "tornando a fare squadra nel 2020 siamo stati l'unico salone in Europa ad aprire in presenza", ha detto Cecchi. "Tutto il mondo ci stava guardando e il saper fare italiano ha vinto anche a lì". (ANSA).