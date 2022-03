Ucraina: a Genova su saracinesche Casa Pound spunta una Z

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Una Z, come quelle disegnate sulle fiancate dei carri armati russi, è apparsa sulle saracinesche del circolo di estrema destra Casa Pound a Genova, in via Montevideo. Ad annunciarlo è stata l'associazione Genova Antifascista, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una foto della Z disegnata e ha inserito nella didascalia la scritta "Denazificazione in corso". (ANSA).