Peste suina: 4 nuovi casi in Liguria ora sono 28

I controlli per la peste suina africana nella zona infetta hanno rilevato quattro nuovi casi, tutti in Liguria. Salgono così a 60 le positività finora accertate a partire dal 27 dicembre scorso: 32 in Piemonte e 28 in Liguria. Lo comunica l'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, incaricato del monitoraggio.

I nuovi casi positivi sono statI riscontrati tutti nella provincia di Genova: tre a Rossiglione (salgono così a otto i cinghiali infetti accertati nel territorio comunale), e uno a Campo Ligure (con il totale dei casi infetti nel Comune che sale a quattro). Complessivamente a Rossiglione sono 8, a Mignanego e Isola del Cantone sono 5, 4 le caracasse infette trovate a Ronco Scrivia e Campo Ligure, una sola a Genova e Campomorone. La 'zona rossa', che delimita l'area infetta, comprende 114 Comuni, 78 in Piemonte, tutti in provincia di Alessandria, 36 in Liguria nelle province di Savona e Genova.