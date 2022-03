Immobiliare: Genova nella top ten delle città più attrattive

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Anche se al decimo posto, Genova entra nella top ten delle città più attrattive secondo Knight Frank, società di consulenza immobiliare specializzata nel segmento di lusso. La città della Lanterna entra in un gruppo elitario composto da Roma, Milano, Firenze, Lucca, Venezia, Sardegna, Pisa, Siena e lago di Como. Genova è comunque prima per sport e tempo libero, settima per ricchezza, ottava per storia e cultura. "Genova, e in generale la riviera ligure, sono diventate molto attrattive soprattutto per i clienti stranieri - spiega Chiara Lagomarsino Picasso, di KF Liguria - in termini di clima, di sicurezza, di sport e cultura. La riviera, con località come Portofino, ma anche le Cinque Terre, stanno aumentando in termini di prezzo è di richieste. Io faccio questo lavoro dal 2009 ma non ho mai avuto un gennaio è un febbraio così ricco di persone che vogliono comprare come quest'anno. Il problema, adesso, è più quello di avere un portfolio adeguato, ci sono sempre meno persone che vogliono vendere. Noi attualmente abbiamo diverse proprietà anche in Genova città attorno ai 5 milioni di euro, ville indipendenti ma non solo, e i compratori stranieri, che sono la maggior parte, stanno guardando anche alla città come alternativa per la propria residenza".

Ma è tutta la Liguria che sta attirando compratori stranieri. Al di là del Tigullio interessa l'estremo levante con Lerici e Tellaro dove ci sono proprietà in vendita anche fino a 20 milioni a cui guardano investitori scandinavi. E c'è il ritorno dei francesi e non solo a ponente (ANSA).