Energia: Candia, Liguria ultima per fonti rinnovabili

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - "La Liguria è l'ultima regione italiana per produzione di energia da fonti rinnovabili con il 7,7% a fronte di una media nazionale di circa il 30%". È partita da questa considerazione l'interrogazione della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, per capire quale misure intende prendere la Regione. Nella nota si spiega ancora che "l'assessore Benveduti ha risposto dicendo che la Regione può fare poco o nulla sulla produzione di energia, e questo è parzialmente vero - spiega Candia -. Se da un lato le politiche energetiche sono di competenza nazionale, dall'altro a livello locale la Regione potrebbe mettere in campo una serie di misure per creare le condizioni affinché lo sviluppo delle rinnovabili possa essere più rapido".

E la consigliera regionale fa un esempio pratico: "Mi riferisco alle comunità energetiche, ovvero associazioni tra cittadini, attività commerciali, autorità locali o imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Sullo sviluppo di questo progetto, a dicembre, è stata approvata una nostra proposta, in un emendamento al Bilancio, per utilizzare parte di fondi europei Fesr". (ANSA).