Covid: continuano ad aumentare i positivi, quasi 1300 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Continua ad aumentare il numero dei positivi al covid in Liguria. Sono 13429, 418 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1286, emersi da 3108 tamponi molecolari e 7610 test antigenici. Il tasso di positività è 11,99%. I nuovi positivi sono 618 nell'area di Genova, 209 nel Savonese, 179 nello Spezzino, 144 nel Tigullio, 133 nell'Imperiese e tre sono cittadini non residenti in regione. I guariti sono 864. Gli ospedalizzati sono 262, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i malati 14 sono in terapia intensiva (9 non vaccinati), erano 15. I decessi sono 4, avevano un'età compresa tra gli 82 e i 99 anni. I morti da inizio pandemia sono 5146.

Dopo settimane di calo, tornano a salire anche le persone in isolamento domiciliare: sono 12448, 15 in più, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 211, erano 2063. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 2269 vaccinazioni, di cui 30 vaccini proteici (ANSA).