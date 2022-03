Cinema: Casey Affleck al Riviera Film Festival

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - È l'attore e regista premio oscar Casey Affleck il primo nome confermato per il RIFF - Riviera International Film Festival, che torna dal 10 al 15 maggio a Sestri Levante nella sua formula originaria: una edizione interamente in presenza in cui, nella perla della riviera ligure, il cinema farà da padrone con proiezioni, incontri e masterclass con star e addetti ai lavori del cinema italiano ed internazionale. L'interprete di Manchester by the Sea e Old Man and the Gun farà parte della giuria del concorso principale, dedicato alle opere di registi under 35 provenienti da tutti il mondo, a cui si affianca un concorso dedicato ai documentari su tematiche ambientali e di ecosostenibilità. Affleck, che sarà protagonista anche di una Masterclass con il pubblico, ha commentato: "Sono estremamente felice di far parte della giuria del Riviera International Film Festival, insieme a personalità di grande talento e in una location meravigliosa". Find your Magic. Change the World è il claim di questa edizione.

«Quest'anno abbiamo scelto di percorrere una strada più eterea, in quanto crediamo che tutti noi abbiamo bisogno di luce, leggerezza, energia positiva e magia; perché solo guardando il futuro attraverso questa lente possiamo sentirci parte di qualcosa di superiore a noi stessi - ha dichiarato il Presidente del Riviera International Film Festival, Stefano Gallini Durante - Il festival sarà interamente dal vivo». Sottolinea Vito D'Onghia, Direttore esecutivo del RIFF: «Il ritorno alla formula tradizionale dei sei giorni in presenza premia i sacrifici fatti negli ultimi due, difficilissimi anni, nei quali solo l'impegno e la dedizione del nostro staff, la passione del pubblico ed il sostegno degli sponsor hanno consentito al Riviera International Film Festival di superare in piena salute la pandemia». Svelata anche la locandina d'autore di questa edizione, firmata da Giuseppe Camuncoli, disegnatore DC Comics, Marvel e Image Comics da oltre vent'anni. Il Riviera International Film Festival è sostenuto dal Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi Srl, Consulta del Turismo del Comune di Sestri Levante e Regione Liguria. (ANSA).