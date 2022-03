Armato di pistola rapina tabaccaio a Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Armato di pistola ha rapinato un tabaccaio a Genova, in via Bracelli a Marassi. Si tratta del quarto colpo nel giro di pochi giorni. Il rapinatore si è presentato nel negozio all'orario di chiusura e, dopo avere minacciato il negoziante, si è fatto consegnare 500 euro, l'incasso di giornata. Poi è scappato.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la squadra mobile. La settimana scorsa un altro tabaccaio era stato rapinato ma in quel caso era stato anche ferito e legato con fascette da elettricista dopo aver tentato di reagire. Due giorni prima erano state prese di mira altre due tabaccherie.

Non si esclude che l'autore possa essere sempre lo stesso.

