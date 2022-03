A Genova polizia e giornalisti insegnano a riconoscere fake news

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Polizia e giornalisti contro le fake news. E' partita a Genova la campagna "Non te la Bere! Verifica la fonte", il progetto di educazione alla legalità organizzato dalla questura di Genova, in collaborazione con la polizia postale, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ordine dei giornalisti della Liguria e l'Istituto Comprensivo Staglieno, per l'anno scolastico 2021/2022. L'iniziativa è rivolta agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre che a genitori e insegnanti.

L'obiettivo è quello di fornire gli strumenti per utilizzare al meglio le risorse della rete, riconoscendone i rischi e acquisendo le necessarie competenze per verificare le fonti delle notizie, così da non cadere nella trappola delle fake news e sviluppare un pensiero critico e libero da condizionamenti.

Nel percorso educativo sono state coinvolte 10 classi (circa 200 alunni) dei cinque plessi dell'I.C. Staglieno, di cui 6 della scuola primaria e 4 della scuola secondaria di primo grado.

Sono previsti due incontri: il primo con gli agenti dell'Ufficio relazioni con il pubblico sul tema della navigazione sicura, i rischi della rete e l'utilizzo consapevole dei social, introducendo il concetto delle fake news; il secondo incontro sarà tenuto dai giornalisti liguri che hanno partecipato al progetto Erasmus+ "Stop Fake News", focalizzato su tecniche e attività pratiche apprese grazie alla formazione in Finlandia. Per genitori ed insegnanti è previsto un terzo meeting in videoconferenza con i poliziotti della polizia postale per sensibilizzare gli adulti sull'importanza del controllo dei comportamenti dei ragazzi nel mondo digitale.

