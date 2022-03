Ucraina: Metro Ventimiglia raziona oli di semi

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 09 MAR - "Per andare incontro alle necessità di ciascun cliente abbiamo introdotto un limite di acquisto di 50 litri di olio a base di semi per tessera per giorno con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione".

E' quanto riporta il cartello affisso nel supermercato all'ingrosso Metro di Ventimiglia. La guerra in Ucraina, insomma, inizia ad avere i primi effetti sulle scorte. "Gentile cliente - si legge - ti informiamo che per gli oli a base di semi (olio di girasole / oli di semi vari/ di soia/ olio per friggere incluso olio di palma) potrebbero verificarsi temporanee indisponibilità di prodotto a seguito dei recenti eventi che coinvolgono Ucraina e Russia". Secondo quanto appreso anche altri supermercati avrebbero iniziato a razionare alcuni prodotti. (ANSA).