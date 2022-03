Sicurezza: Dello Strologo,serve rete sociale forte su territorio

"Cinque anni fa, uno dei temi forti del centro destra, su cui sono stati presi impegni dall'attuale amministrazione comunale, era quello della sicurezza. In questi anni nulla è cambiato, anzi è peggiorato, e da due anni e mezzo manca in Comune l'assessore ai servizi sociali. Ciò che ha dichiarato il procuratore Francesco Pinto sull'aumento della delinquenza giovanile nei vari quartieri di Genova corrisponde alla direzione che ritengo necessaria. Sono convinto che serva un'azione concertata, non solo tra Istituzioni ma anche con il territorio, per costruire una rete sociale forte e unita, capace di intercettare e prevenire i processi che portano a questo disagio dei cittadini, a cominciare dai più giovani".

Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Genova Ariel Dello Strologo in seguito alla dichiarazione del procuratore Francesco Pinto sui fenomeni delinquenziali e l'allarme per le aggressioni delle baby gang.

"Servono una visione e una riforma del sistema dei servizi sociali, la realizzazione di "case del quartiere" come luoghi di alta socialità dove le istituzioni offrono servizi e dove il privato ha spazi di socialità. E serve un lavoro profondo sull'istruzione come alta forma di prevenzione sociale".

Questa sera alle ore 18.00 Ariel Dello Strologo incontrerà l'Organizzazione Rete degli Studenti Medi ai Giardini Luzzati.

L'incontro si terrà in forma privata ma a seguire (alle ore 19.30 circa) il candidato sindaco sarà a disposizione dei media per un punto stampa presso gli stessi Giardini Luzzati per commentare gli appuntamenti della giornata.