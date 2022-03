Ecco il Miglio blu, nuovo distretto produttivo Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 MAR - Una bussola, a indicare la strada. E un video, che sarà presentato l'11 marzo all'Expo Dubai. Sono stati presentati quest'oggi alla Spezia il nuovo marchio del brand Miglio Blu e il filmato che verrà portato negli Emirati Arabi per rappresentare il territorio spezzino.

"Il Miglio Blu è un progetto su cui la Regione Liguria ha creduto fin da subito. Per presentarlo abbiamo scelto la settimana in cui a Dubai ci sarà il Boat Show. Saremo a fianco delle imprese liguri, per supportarle. La nautica da diporto non è un giocattolo per la fascia ricca, significa ricchezza per il territorio, possibilità per i ragazzi di studiare e lavorare senza dover lasciare la nostra Liguria" ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti. La Spezia si presenterà a Dubai come capitale mondiale della nautica e con un progetto che va oltre la semplice infrastruttura, ma che mette insieme i più grandi cantieri nautici, i centri di ricerca, l'università, l'offerta turistica. "Crescita, tecnologia e innovazione sono le parole chiave che muovono la filosofia che sta dietro al Miglio Blu - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -, per creare un distretto nautico riconosciuto a livello internazionale con oltre 3 mila aziende ce 12mila occupati che lavorano nel settore della blue economy". Ogni lavoratore dei cantieri nautici spezzini, è stato sottolineato, produce un indotto corrispondente a 10 lavoratori. Per il progetto Regione Liguria ha stanziato oltre 1,5 milioni di euro, per la realizzazione di un percorso ciclopedonale blu lungo viale San Bartolomeo, il restyling della zona, la promozione. I lavori del primo lotto, sospesi per inadempienze della ditta, dovrebbero riprendere dal prossimo mese con la nuova gara. Alla conferenza di presentazione hanno preso parte anche l'assessore regionale Giacomo Giampedrone e l'assessore comunale Genziana Giacomelli, che hanno sottolineato il ruolo fondamentale della formazione e il coinvolgimento delle scuole per un orientamento su questo tipo di percorsi professionali. (ANSA).