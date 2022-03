Covid: Liguria, tornano a salire i positivi, ricoverati stabili

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Dopo settimane in cui era stato costante il decremento dei positivi al covid, il numero torna a salire e supera la quota di 13 mila. Sono attualmente 13011, 257 più di ieri. I nuovi casi sono 1187, emersi da 10665 tamponi (3134 molecolari e 7531 test antigenici). Il tasso di positività è all'11,12%. I nuovi positivi sono 609 nell'area di Genova, 157 nel Savonese, 154 nello Spezzino, 138 nel Tigullio, 127 nell'Imperiese e due sono cittadini non residenti in regione.

Gli ospedalizzati sono stabili: 261 come ieri. Tra questi 15 sono in terapia intensiva (erano 16), 5 non sono vaccinati. Ma i ricoveri aumentano al Gaslini dove in 24 ore sono passati da 3 a 7, nessun malato in età pediatrica è in terapia intensiva. I morti sono tre, avevano un'età compresa tra 73 e 89 anni. Da inizio pandemia i decessi sono 5139. I guariti sono 927. In isolamento domiciliare ci sono 12433 persone, 19 in meno, e in sorveglianza attiva ce ne sono 2063, erano 2124. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 2792 vaccinazioni: una a vettore virale, 48 proteici e2743 a mRNA. Sono 118 prime dosi, 475 seconde dosi e 2199 dosi booster (ANSA).