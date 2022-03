Partiti da Genova 2 tir carichi di aiuti per Ucraina

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Sono partiti da Genova due tir a targa ucraina carichi di beni di prima necessità destinati ai profughi ucraini. I due enormi camion, guidati da Anatolj, 32 anni e Mihail, 30 anni che vengono da Mukačevo, nell'oblast della Transcarpazia. "Ad arrivare ci abbiamo messo 20ore ha deto Anatolij - e torneremo, attraverso la Slovenia e l'Ungheria, in 28-30 ore. Faremo delle pause".

"Sono autisti ucraini perché loro possono entrare sul territorio ucraino - ha spiegato padre Vitalj, parroco e punto di riferimento della comunità ucraina - e possono portare il materiale umanitario fino là. Il materiale sarà gestito dalla Caritas della diocesi di Termopil, dove verrà smistato e trasportato con dei pulmini nelle zone calde". La raccolta è molto generosa ma adesso - conclude padre Vitalj - bisogna cercare camion che possano trasportare i materiali. Abbiamo bisogno di mezzi di trasporto".

Su piazzale Kennedy, dove i due tir ucraini hanno caricato decine e decine di pancali di materiale, anche il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino. "Ciò che hanno fatto i genovesi in quest 5 giorni è straordinario - ha detto -, un grande slancio di generosità. Abbiamo tanti scatoloni di materiale da far partire. Piano piano stiamo cercando di capire come far arrivare il resto. La destinazione è la stessa, il canale è stato testato e il percorso è sicuro".

Il coordinamento con altre istituzioni, ha detto ancora gambino "è eccezionale. Stamattina alle 5 è partito un pullman per andare a prendere altre 40 tra donne e bambini. Nel viaggio di ritorno grazie ai Lions di Timisoara siamo riusciti a organizzare una sosta di 12 ore dove potranno pranzare e ristorarsi e avere un po' di calore umano. E potranno riposarsi, non era possible far fare un viaggio di 14 ore a dei bambini".

(ANSA).