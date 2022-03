Non ha soldi per la droga, pusher abusa di giovane donna

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Senza soldi per comprare la droga viene violentata dal pusher. E' successo a Genova a una ragazza di 20 anni, con problemi di tossicodipendenza. La donna, secondo quanto raccontato alla polizia, aveva contattato il suo spacciatore per rifornirsi ma non avendo i soldi ha chiesto una dose gratis. Il pusher l'ha invece bloccata e ha abusato di lei.

Dopo la violenza la donna ha chiamato la polizia che l'ha accompagnata all'ospedale Villa Scassi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. (ANSA).