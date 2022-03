In auto dopo aver bevuto, 30 patenti ritirate a Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Sono state 30 le patenti ritirate dalla polizia locale lo scorso fine settimana a Genova ad automobilisti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza. I controlli sono stati fatti su tutto il territorio.

Nel week end precedente, invece, 13 guidatori hanno ricevuto la sanzione amministrativa con sospensione della patente per essersi messi al volante con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l; a 11 è stato contestato un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l. Per loro, oltre alla sospensione della patente, sono previsti un'ammenda da 800 a 3200 euro e l'arresto fino a 6 mesi. In quattro, invece, avevano un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: per lopro è prevista un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente.

Per 5 conducenti "alcol zero" (e cioè neopatentati o guidatori professionali) che avevano valori tra 0 e 0,5 è scattata la sanzione amministrativa. In due si sono rifiutati di sottoporsi al test etilometrico nella postazione di controllo della Polizia Locale. Le fasce orarie in cui si è verificato il maggior numero di violazioni sono quelle comprese tra l'1 e le 2 del mattino (10 sanzioni), tra mezzanotte e l'1 (8) e tra le due e le 3 (8).

