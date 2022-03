Caro gasolio, ferma marineria pesca in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Gasolio per la pesca al distributore portuale a Sestri Levante dal prezzo di 0,967 di ieri e' schizzato a 1,147 euro al litro di oggi. Nessun peschereccio oggi ha fatto rifornimento in quanto dalla mezzanotte tutte le imbarcazioni sono rimaste nei rispettivi ormeggi per lo sciopero generale della categoria che vedrà domani a Roma davanti a Montecitorio migliaia di pescatori protestare contro il prezzo del cosiddetto "gasolio agevolato". Con le lampare ancora ferme in attesa della ripartenza della pesca all'acciuga, i disagi maggiori sono per la pesca a strascico che richiede motori potenti con consumi giornalieri che variano dai 200 ai 500 litri di gasolio al giorno.' 'Per queste ragioni ci siamo fermati - dice Alessandro Capelli dell'Anapi Pesca Liguria- seguendo la protesta delle grandi marinerie del sud Italia dove vivono di pesca oltre 30 mila persone. In Liguria oggi tutti i pescherecci si sono fermati e cosi sarà anche domani. Non si tratta tanto di una protesta ma di un dato di fatto visto che le spese giornaliere superano il guadagno''. (ANSA).