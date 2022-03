Abilitazione notturna per l'elisuperficie di Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 08 MAR - L'elisuperficie San Lazzaro di Imperia è stata abilitata al volo notturno. La cerimonia di inaugurazione si è svolta, in serata, alla presenza del sindaco Claudio Scajola ed è stata anche l'occasione per intitolare la struttura al pilota di Imperia, Claudio Garibaldi, deceduto nel 1989 nel Savonese, mentre si trovava alla guida di un Canadair che precipitò. "E' un'elisuperficie sicura, agibile in qualunque condizione atmosferica, anche estrema, e oggi, grazie anche all'impegno dell'Asl e della Protezione civile, si è riusciti a farla diventare una pista agibile pure di notte - ha affermato il primo cittadino -. E' importantissimo che si possano raggiungere gli ospedali di avanguardia, per i più pericolosi interventi che possono succedere, partendo con l'elisoccorso e non con l'ambulanza, mettendoci così molto più tempo e ponendo in serio pericolo la vita". Per Scajola l'abilitazione notturna potrebbe essere un primo passo verso un eliporto turistico: "Una serata importante anche nella prospettiva di farlo diventare sempre di più un eliporto, che possa servire per trasportare cittadini e turisti, che volessero ammirare le bellezze del nostro territorio con la vicinanza del porto più grande del Mediterraneo". (ANSA).