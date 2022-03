8 Marzo: il 90% della produzione di mimosa è ligure

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - La mimosa ligure si conferma il simbolo dell'8 marzo. Una festa che quest'anno Coldiretti dedica alle donne ucraine. Secondo un'indagine Coldiretti, il tradizionale rametto giallo sarà donato a una donna su due (50%). Il 90% della produzione italiana è concentrato in Liguria, principalmente nella zona dell'imperiese dove si trovano circa 1500 aziende che la coltivano in modo ecocompatibile sui tipici terrazzamenti; quest'anno, dopo una partenza di stagione positiva, la produzione ha dovuto affrontare alcune difficoltà a causa del caldo eccessivo che ha portato a una fioritura improvvisa ed eccessiva costringendo i produttori a raccogliere in meno di una settimana il prodotto previsto per una raccolta di 10-12 giorni. I fiori raccolti vengono venduti in cartoni da 3 Kg ciascuno, a un prezzo che oscilla tra i 26 e i 31 euro, ma si stanno già riscontrando molte difficoltà nelle esportazioni a causa dei blocchi imposti dal conflitto russo-ucraino". (ANSA).