Applicata sorveglianza speciale per due anni a marito violento

Due anni di sorveglianza speciale a marito violento che, nonostante il divieto di avvicinamento alla ex moglie, ha continuato a presentarsi a casa. Il provvedimento è stato chiesto dal questore di Savona e accolto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Genova.

L'uomo, 49 anni, era stato arrestato lo scorso agosto dalla polizia per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e della figlia. La donna, dopo quell'episodio, aveva cambiato casa e il tribunale di Sorveglianza aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nonostante il provvedimento, il marito si è presentato altre volte, ubriaco, sotto casa e ha iniziato a mandare messaggi di minacce a moglie e figlia. Vista l'escalation di episodi e l'indole violenta dell'uomo è stata disposta la sorveglianza speciale con obbligo di dimora.