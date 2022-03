8 Marzo: Cna, Liguria 6/a regione per donne imprenditrici

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - La Liguria è la sesta regione italiana per numero di donne imprenditrici, il 28,6% del totale, sopra alla media nazionale che è del 26,8%. Lo rileva un'analisi della Cna con dati aggiornati a fine 2021.

A livello territoriale i tassi di imprenditorialità femminile più alti si registrano nel centro e nel nord-ovest Italia, il peso relativo delle quote di donne che fanno impresa oscilla dal valore minimo del Trentino Alto Adige con il 23,6% al massimo della Valle D'Aosta con il 30,5%. Dai dati di Unioncamere emerge che i ruoli imprenditoriali ricoperti dalle donne nel 2021 sono 2,8 milioni, ossia più di un quarto del totale nazionale (26,8%). Nel 69,7% dei casi le donne non svolgono una funzione ausiliare ma sono responsabili in prima persona dello sviluppo del progetto imprenditoriale in qualità di titolari (29,2%) e di amministratrici (40,5%).

I settori produttivi con più donne alla guida dell'azienda sono i servizi, in particolare quelli alla persona (52%), aggregato che comprende le tinto-lavanderie, i parrucchieri e i centri estetici, il turismo (35,9%), a cui seguono l'agricoltura (29,3%) e il commercio (27,2%). La presenza femminile è di tutto rilievo nel settore abbigliamento, dove il 44,7% dei ruoli imprenditoriali è ricoperto da donne.

"Tra i principali ostacoli che le donne affrontano quotidianamente vi sono la difficoltà di conciliare gli impegni familiari con la vita professionale e il persistere di opportunità di guadagno economico non soddisfacenti sia se considerate in termini assoluti sia rispetto a quelle maschili - evidenzia la presidente Cna Impresa Donna Liguria Paola Noli.

