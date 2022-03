Vaccini: Toti, in una settimana più di 1200 prime dosi

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Negli ultimi sei giorni sono stati 1226 i liguri che hanno fatto la prima dose di vaccino anticovid, tra queste 454 sono di Novavax. Lo rivela il governatore Giovanni Toti. "Il vaccino proteico ci permette di andare incontro a una platea di scettici che senza il Novavax molto probabilmente non si sarebbe vaccinata", dice Toti.

"Nella fascia tra i 5 e gli 11 anni invece le prenotazioni sono 24.549 mentre sono 131 quelle per la quarta dose che viene somministrata agli immunodepressi", aggiunge Toti. "Auspico - ha aggiunto - che il mese di aprile possa portare ad un definitivo ritorno alla normalità, con un futuro segnato dalla ripresa economica e con la capacità di trasformare la crisi che abbiamo vissuto in questi anni in un'opportunità di ripartenza con le risorse che arriveranno attraverso i fondi del Pnrr. Ripartiamo grazie ai quei liguri (1.254.857, più del 90% della popolazione) che si sono vaccinati, consentendo alla nostra regione e al Paese di poter di nuovo pensare ad un futuro senza restrizioni".

Intanto l'incidenza continua a calare. Nell'ultima settimana si attesta a 430 casi ogni 100mila abitanti: 398 a Savona, 375 a Spezia, 269 a Imperia, 468 a Genova. (ANSA).