Samp; Volpi "Guai abbattersi, i valori ci sono"

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - "In questi momenti la cosa più importante è non abbattersi, ma bisogna tenere alto il morale altrimenti in campo non riesci a lottare come potresti. E' il collettivo che deve esaltare le individualità del singolo". Le parole sono di Sergio Volpi, ex centrocampista e capitano della Sampdoria con quasi 200 presenze dal 2002 al 2008. Dopo la sconfitta di ieri a Udine è scattato nuovamente il campanello d'allarme per una squadra che non riesce a dare continuità ai risultati. In trasferta quattro ko consecutivi nelle 4 gare sotto la gestione di Marco Giampaolo, è una Sampdoria che si tiene a galla grazie alle due vittorie al Ferraris con il nuovo tecnico conquistate con Sassuolo ed Empoli. "Ho seguito la Sampdoria e non mi aveva dato l'impressione di rischiare la retrocessione. E' vero, c'è stato l'infortunio di Gabbiadini ma è una squadra con valori importanti: Sensi, Quagliarella, Candreva e Caputo solo per citarne alcuni. Credo che queste difficoltà siano legate soprattutto ad aspetti mentali, in periodi così ognuno dentro di sé deve cercare di dare qualcosa in più: sono sicuro che la Samp riuscirà a salvarsi in anticipo", conclude Volpi. (ANSA).