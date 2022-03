La Liguria investe nel benessere degli animali allevati

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Per migliorare le condizioni di vita degli animali allevati, la Regione ha stanziato 360 mila euro, cifra, spiega il vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, "che potrà essere aumentata".

L'obiettivo è quello di aiutare gli allevatori che vorranno partecipare al bando per accedere ai fondi ad elevare il benessere degli animali allevati nelle aziende zootecniche. Per farlo la Regione indica anche quali azioni intraprendere: bisogna puntare ad avere buona disponibilità di acqua e mangimi, che gli animali vivano in ambienti ventilati, che nelle stalle ci sia luce e spazio e che il bestiame abbia la possibilità di accedere a spazi aperti. Il premio va da un massimo di 300 euro per un bovino adulto a 230 euro per ovicaprini e avicoli. "La cifra è destinata - spiega Piana - a incentivare l'allevamento di eccellenza tramite un premio annuale proporzionale al numero di animali. I finanziamenti supporteranno quelle aziende zootecniche in grado di garantire standard superiori al livello assicurato dalla normativa: gli obiettivi primari sono la riduzione dei rischi di insorgenza di patologie insieme alla sensibile diminuzione dello stress e della sofferenza degli animali".

Le domande devono essere presentate a partire dalla data di apertura del sistema di compilazione sul portale SIAN, rilasciate e firmate digitalmente entro il 16 maggio 2022 (ANSA).