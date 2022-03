Covid: Fials, 500 contratti in scadenza nella sanità

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Sono circa 500 i contratti a termine a scadenza nella sanità ligure. Lo ricorda il sindacato Fials, sottolineando che dall'1 aprile questi operatori sanitari saranno senza lavoro,a seguito della fine dello stato di emergenza. Erano stati assunti per fronteggiare la pandemia causata dal covid. Solo a Genova questa situazione interessa 250 persone. Fials, che rende noti i dati di Alisa, chiede alla Regione di rinnovare i rapporti in scadenza per "garantire la funzionalità dei servizi".

In Asl3 sono 247 i contratti in scadenza, in Asl4 sono 87, in Asl1 11, in Asl2 68, in Asl5 5.

Secondo il sindacato la conferma di questi contratti permetterebbe di coprire "la storica carenza di personale della sanità ligure, su cui pesa anche la vicenda del maxi concorso per Oss da 274 posti per tutta la Liguria (ma il fabbisogno è almeno doppio) annullato dal Tar, per cui si dovrà ripetere la prova scritta ad aprile 2022. Nel frattempo, per scongiurare gravi carenze, Alisa aveva dato il via libera alle aziende per fare assunzioni a tempo determinato, ma le procedure si sono ulteriormente allungate".

Il sindacato conclude dicendo alla Regione : "Occorre il rinnovo perché non deve essere consentito a nessuno di buttare fuori chi ha garantito i servizi fronteggiando il Covid. Cosa intende fare il governatore?" (ANSA).