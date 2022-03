Cadavere mummificato trovato nell'entroterra di Genova

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Un cadavere mummificato è stato ritrovato, accidentalmente, dai vigili del fuoco che erano intervenuti sulla statale 45 in località Prato, per rimuovere un albero pericolante. Per compiere l'intervento i pompieri hanno spostato una tenda da campeggio montata in un rudere ed hanno scoperto il cadavere. Si tratta di un uomo sui 60 anni e la morte risalirebbe ad almeno cinque mesi fa. Dovrebbe trattarsi di un senza fissa dimora morto per cause accidentali. Sul corpo, ad un primo esame, non sono state riscontrate ferite. Il cadavere è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale San Martino.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia. (ANSA).