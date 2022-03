Il Genoa di Blessin sa solo pareggiare, con Empoli è 0-0

Finisce senza gol la sfida tra Genoa ed Empoli e sono i toscani a poter festeggiare visto che i rossoblù avevano bisogno assolutamente di una vittoria per rilanciarsi in classifica. Il pareggio invece mantiene solo l'imbattibilità della gestione Blessin (sesto pareggio consecutivo), ma la corsa salvezza si fa per il Grifone sempre più difficile. La squadra di Blessin ci ha provato in tutti i modi e le statistiche fotografano un dominio spezzato in pochissime occasioni. Eppure tutte le conclusioni dei rossoblù si sono sempre infrante su Vicario o quando il portiere è stato superato sulla traversa (tiro di Portanova), o salvate sulla linea (Asllani su colpo di testa di Ostigard).

Il tabellino d'altra parte parla chiaro: maggior possesso palla, 7 conclusioni in porta a 2, quasi il triplo dei cross (36 a 13) e 7 angoli a 2. Alla fine però la squadra di Andreazzoli pur rimandando il ritorno al successo che manca dai primi di dicembre, esce imbattuta da un Ferraris vestito a festa, quasi 15 mila i tifosi presenti, conquistando un punto fondamentale nel mantenersi distante dalla zona calda.

Dal 15' al 41' si contano sette occasioni con Badelj, Ostigard, Portanova, due volte, Makismovic, Vasquez e Melegoni. Di queste spiccano il colpo di testa di Ostigard salvato da Asllani a Vicario battuto al 18' e il tiro ravvicinato di Portanova al 24', con Vicario bravo a respingere. Il riposo non porta cambi ma al 6' Andreazzoli ridisegna il suo Empoli con Bajrami alle spalle delle due punte grazie all'inserimento di La Mantia. E' però sempre il Genoa a comandare e a sfiorare il vantaggio. Al decimo fa tutto Portanova che dal limite lascia partite un tiro che Vicario riesce a deviare sulla traversa. Blessin si gioca così la carta Destro seguita subito da Amiri e Rovella mentre Andreazoli risponde cercando di migliorare il palleggio con Henderson e Bandinelli.

L'assedio però continua e sono Gudmundsson e Destro a farsi pericolosi. Alla mezz'ora Bandinelli prova a spezzare il dominio di casa con una botta violenta da fuori che Sirigu respinge. Nel finale piovono cross in area empolese e in un caso Destro è ben piazzato ma il suo colpo di testa finisce tra le braccia di Vicario e così dopo 5' di recupero e un Tonelli da poco entrato ma particolarmente nervoso, Aureliano, non perfetto nella sua conduzione, manda tutti negli spogliatoi per un pareggio che vale per gli ospiti ma fa male al Genoa che in questo torneo ha vinto solo una volta, in trasferta a Cagliari. (ANSA).