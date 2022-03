Serie A: Udinese-Sampdoria 2-1

L'Udinese ha battuto la Sampdoria 2-1 in un anticipo della 28/a giornata di serie A, giocato a Udine.

Tutte nel primo tempo le reti: friulani avanti grazie a Deulofeu (3') e Udogie (12'), poi Caputo (13') ha accorciato. La vittoria porta i bianconeri a quota 29 in classifica, mentre la Samp resta a 26. La situazione della squadra di Giampaolo si complica: è apparasa senza idee e senza forza. Ed è la seconda trasferta, dopo quella di Bergamo, dove dimostra di non avere la determinazione per affrontare la corsa salvezza. Il punteggio sta stretto ai friulani perché la squadra di Cioffi ha sfiorato la terza rete più volte, mentre la Samp non è mai stata in grado di sviluppare azioni per raggiungere il pari