Hi Lex: vescovo Chiavari incontra i lavoratori

(ANSA) - CHIAVARI, 05 MAR - Il Vescovo di Chiavari Devasini ha incontrato una delegazione di lavoratori di Hi-Lex ed alcuni sindacalisti. Al Vescovo è stata illustrata la preoccupante situazione che stanno vivendo i 22 lavoratori su 240 coinvolti nella procedura di licenziamento avviata dall'azienda con proprietà giapponese. Hi Lex è specializzata in alzacristalli per auto ed ha annunciato uno stato di crisi a causa delle difficolta dell'automotive. "E' stato un incontro importante che ancora una volta dimostra la solidarietà e non solo, della Diocesi di Chiavari nei confronti dei mondo del lavoro. Al Vescovo e a Don Paolo Zanandreis della pastorale del lavoro vanno tutti i nostri ringraziamenti per l'importante supporto che potranno fornire", spiega Marco Longinotti della Fim Cisl Tigullio Area metropolitana che ha partecipato all'incontro insieme ai lavoratori. (ANSA).