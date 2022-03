Covid: muore 53enne, calano positivi e ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 05 MAR - Continuano a calare, in Liguria, i numeri dei positivi e degli ospedalizzati a causa del covid, ma il virus continua a uccidere, tra le vittime registrate c'è anche un uomo di 53 anni che era ricoverato all'ospedale di Pietra Ligure. I positivi sono sotto quota 13 mila, sono diventati 12924, 195 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono 260, 7 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra questi malati 16 sono in terapia intensiva (7 non sono vaccinati). I morti segnalati, compreso il 53enne, sono 6. I decessi da inizio pandemia sono 5133. I guariti sono 1215.

I nuovi positivi sono 1026 a fronte di 10113 tamponi (2701 molecolari e 7412 test antigenici). Il tasso di positività è al 10,14%, mentre a livello nazionale è al 10,5%. I nuovi casi sono stati tracciati 520 nell'area genovese, 151 nel Savonese, 139 nello Spezzino, 132 nel Tigullio, 80 nell'Imperiese e 4 sono cittadini non residenti in Liguria. In isolamento domiciliare ci sono 12655 persone, 190 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 2354. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2989 vaccini mRna, 55 proteici e 1 a vettore virale: tra tutte queste solo 56 sono prime dosi (ANSA).