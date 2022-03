Bimba morta durante parto, indagati medico e ostetrica S.Martino

Una ostetrica e un ginecologo dell'ospedale San Martino di Genova sono indagati per la morte di una neonata avvenuta ad aprile del 2021 durante il parto. I due sanitari sono accusati di omicidio colposo. La piccola era deceduta mentre veniva alla luce.

Il pubblico ministero Daniela Pischetola ha indagato i due sanitari (uno dei quali difeso dall'avvocato Antonio Rubino) dopo la consulenza del medico legale secondo il quale la bimba sarebbe morta "perché si è aspettato troppo prima di procedere con il taglio cesareo". La donna aveva portato avanti la gravidanza senza problemi. Il 26 aprile erano arrivate le prime contrazioni ed era stato disposto il cesareo dopo oltre 24 ore quando i medici si sono accorti che la bimba aveva il battito cardiaco irregolare. Durante l'operazione la piccola era morta nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico.

I familiari della piccola avevano sottolineato sin da subito come nessuno dei medici avesse parlato di una situazione di pericolo o evidenziato il carattere di urgenza dell'intervento".