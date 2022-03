Ucraina: partito primo convoglio di aiuto della p.civile ligure

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - Sono partiti nel tardo pomeriggio da Genova, dopo il via libera da parte della Protezione civile nazionale, i primi 6 camion e un'auto per la consegna di farmaci e attrezzature medicali destinati all'Ucraina che saranno consegnati entro sabato al magazzino di Palmanova in Friuli. Il materiale spedito è stato messo a disposizione delle 5 Asl liguri. Spiega il presidente Giovanni Toti: "Siamo pronti a fare la nostra parte per aiutare un popolo che sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia. Oggi, con il primo invio di medicinali e apparecchiature medicali, abbiamo dato il via ad una serie di aiuti umanitari che comprendono anche l'ospitalità e l'accoglienza sanitaria per bambini oncologici che potranno trovare posto al Gaslini. Ricordo anche che è aperto il conto corrente di solidarietà attivato dalla Regione in Banca Carige per offerte e donazioni per l'assistenza ai profughi che arriveranno in Liguria. Il conto corrente è il numero 29123/80, Iban IT 94O0617501406000002912380".

"Al momento sono 8 i punti di raccolta in tutta la Liguria - ha detto l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - Come Regione siamo in attesa dell'ordinanza nazionale per la macchina dell'accoglienza, siamo in costante contatto con le Prefetture, a livello nazionale sono 6.800 gli ingressi degli ucraini sul territorio nazionale, come ci ha riferito il capo del Dipartimento nazionale". (ANSA).