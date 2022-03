Orti a 'centimetri zero' sotto il ponte di Genova

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - Un innovativo orto "aeroponico", che consente di coltivare in serra basilico, insalata, piante e ortaggi senza l'utilizzo di terra, e con pochissima acqua e nutrienti nebulizzati sulle radici, è stato inaugurato nella Radura della Memoria sotto il ponte San Giorgio di Genova.

Il progetto di coltivazione a "centimetro zero" sviluppato dalle società 'Agricooltur' e 'Urbancooltur' consentirà di non sprecare suolo e di avere una riduzione di fertilizzanti e d'acqua quasi totale (-98% rispetto all'abituale coltivazione in terra).

Coinvolgerà le scuole e tutti i cittadini che vorranno osservare il lavoro svolto all'interno della serra. I prodotti potranno essere acquistati dai genovesi e dai turisti al nuovo infopoint al Porto Antico.

"E' un tassello di rilevante qualità che si aggiunge alle iniziative già ospitate alla Radura della Memoria. - commenta l'assessore comunale all'Urbanistica Simonetta Cenci - L'orto aeroponico è l'orto del futuro, garantisce prodotti freschi e apre nel cuore pulsante e nel centro della rigenerazione della Val Polcevera". (ANSA).