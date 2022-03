Dopo Sanremo, crociera di debutto per Costa Toscana

(ANSA) - SAVONA, 04 MAR - E' una smart city galleggiante Costa Toscana, l'ammiraglia del gruppo Carnival che il 5 marzo partirà dal terminal di Savona per la sua crociera inaugurale nelle acque del Mediterraneo dopo essersi fatta ammirare come appendice del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo e come palcoscenico per una sfilata di moda green. La nave, alimentata a gas naturale, il carburante più pulito, è stata presentata dal direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti. "Costa Toscana - commenta Zanetti - naviga all'insegna della sostenibilità. Punto in cui crediamo molto e investiamo da anni per essere sempre più all'avanguardia. Costa Toscana è un gioiello della tecnologia, del designer, oltre che della sostenibilità''. Costa Toscana vuole portare per mare l'italianità e lo fa ispirandosi alla Toscana, sui ponti e nelle principali aree comuni sembra proprio di camminare per le vie di Viareggio di Lucca o di Montalcino. Un progetto frutto del lavoro di Adam Tihany. La prima crociera di Costa Toscana segna la ripartenza della flotta che dopo la pandemia, vuole essere a pieno regime per la stagione estiva. "Il nostro piano industriale - continua Zanetti - porterà tutta la flotta a regime per l'estate, rimettendo in moto un ecosistema che prima della pandemia generava per l'Italia 3,5 miliardi di euro. In Liguria, per questa stagione, sono previsti 200 scali, un numero tre volte superiore dello scorso anno. Tra le novità di questa stagione, Costa Firenze, che partirà da Genova ad aprile". Obiettivo principale del gruppo, la vacanza in sicurezza: "La salute dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti - spiega Zanetti - sono priorità. E stiamo lavorando a un tavolo congiunto per i nuovi protocolli anticovid. Il nostro obiettivo principale è essere allineati con quello che succede a terra. Il tutto per poter ripartire in piene operatività ma anche in piena sicurezza''.

Costa sta lavorando anche per riportare le sue navi in Asia e Zanetti sottolinea che "Costa Serena, per quanto riguarda la ripartenza in Giappone, sta aspettando il semaforo verde dalle autorità". (ANSA).