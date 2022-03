Covid: ospedale San Martino riapre visite a pazienti

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - L'ospedale San Martino di Genova riapre alle visite ai pazienti ricoverati nei reparti covid-free. Lo annuncia la direzione sanitaria del policlinico dopo la progressiva diminuzione dei pazienti ricoverati con infezione da Covid. Una scelta presa visto "il valore anche terapeutico del contatto con i congiunti".

Nel frattempo Alisa ha approvato le linee guida relative ai nuovi ingressi, alle visite e agli screening periodici nelle strutture residenziali e semiresidenziali della Liguria.

In particolare per quanto riguarda i nuovi ingressi: gli ospiti vaccinati con dose booster, se asintomatici, sono ammessi senza tampone; i nuovi ospiti non vaccinati e non vaccinabili sono ammessi con tampone negativo e ricovero in area buffer per un periodo di sette giorni, con tampone di controllo in presenza di sintomatologia al termine del periodo di osservazione; coloro che provengono da ospedali o da aree sanitarie temporanee devono invece essere sottoposti a un tampone molecolare prima dell'ingresso e non devono essere ricoverati. Previsti screening periodici. Per quanto riguarda le visite è ammesso in struttura chi ha il green pass rafforzato senza effettuare il tampone; i visitatori non vaccinabili, con certificato di esenzione, possono entrare previo esito negativo di un tampone effettuato prima di recarsi nella struttura (48 in caso di tampone rapido, 72 ore in caso di tampone molecolare). Le visite e le relazioni con i congiunti devono essere promosse e garantite almeno una volta alla settimana per un tempo minimo di 45 minuti. (ANSA).