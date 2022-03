Corte Conti: Liguria, non rimborsabili cene docenti università

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - Le cene, i pranzi e i buffet tra docenti interni dell'università di Genova o con professori esterni invitati per lezioni di dottorato "non possono essere scaricate come spese di rappresentanza". E' quanto stabilito dai giudici della Corte dei conti della Liguria che hanno emesso 10 sentenze di condanna per danno erariale di agenti contabili dell'ateneo.

I giudici hanno affermato "la non scaricabilità, a titolo di spese di rappresentanza, delle somme rimborsate per cene, pranzi e colazioni di lavoro, non potendo occasioni di convivialità essere fatte gravare su capitoli universitari, anche in considerazione della scarsità diffusa delle risorse poste a disposizione della ricerca scientifica". (ANSA).