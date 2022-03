Sampdoria: Giampaolo, non facciamoci del male

Marco Giampaolo chiede alla sua Sampdoria di voltare pagina dopo il 4-0 incassato a Bergamo con l'Atalanta, "perchè altrimenti ci facciamo del male e bisogna pensare subito alla prossima". La sua parola d'ordine per Udine è chiara: "Resettare e ripartire, quando ti trovi in una situazione di classifica come la nostra è l'unica strada da percorrere", prosegue Giampaolo.

Quella di domani a Udine è una tappa fondamentale contro una diretta concorrente per la salvezza, a pari punti con i blucerchiati. E alla squadra chiede una prova di coraggio: "Io mi aspetto sempre prestazioni di personalità, anche nella difficoltà. Bisogna saper reagire sempre", aggiunge Giampaolo che recupera Candreva e Bereszynski.

Fuori dai giochi per il turno di squalifica il norvegese Thorsby, si va verso il 4-3-1-2 con Sensi dietro la coppia offensiva. Ed è una Sampdoria che deve cercare di dare un segnale lontano dal Ferraris: "Io ho fatto tre gare in trasferta e le ho perse tutte. Di certo un colpo fuori casa dovremo andarlo a fare da qui alla fine", evidenza Giampaolo che poi si sofferma sull'Udinese: "E' una squadra fisica e che non molla mai un centimetro, si tratta di una gara che andrà giocata quantomeno sullo stesso livello fisico, di agonismo e temperamentale dell'Udinese. Ci aspetta una partita dura che, al di là degli aspetti tecnici, tattici e mentali, dovrà essere gestita bene anche caratterialmente". (ANSA).