Ucraina: in porto Imperia 'sequestro' maxi-yacht Mordashov

La Guardia di Finanza ha 'congelato' nel porto di Imperia il maxi yacht "Lady M", imbarcazione di 65 metri dell'oligarca russo Alexei Mordashov (presidente di Severstal). E' il primo provvedimento disposto dal Comitato di sicurezza finanziaria nei confronti di beni di magnati russi in Italia. Il nome di Mordashov è nella black list dell'Ue. Stessa sorte per Villa Lazzareschi (valore 3 mln euro) in provincia di Lucca, riconducibile a Oleg Savchenko e potrebbe toccare anche al "Lena", panfilo di 52 metri (vale 50 milioni di dollari), ormeggiato a Sanremo, appartenente a Gennady Timchenko, proprietario di Volga Group, e amico di Putin.

(ANSA).