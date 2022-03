Porto Genova, via allo sviluppo del polo nautico di levante

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Il Comitato di gestione dell'Autorità portuale di Genova, Savona, Vado ligure, ha dato l'ok al progetto di sviluppo del polo nautico di levante presentato da North Sails, Gatti, Genoa Sea Service e Consorzio Assistenza Nautica che hanno chiesto la concessione di un'area di circa 3 mila mq per la durata di 25 anni.

Il progetto, con un piano di investimenti da oltre 7,6 milioni, prevede la costruzione di un capannone da realizzare nel giro di 24-27 mesi, nelle aree a levante del porto, per ospitare al piano terra due cantieri navali per le attività di Gatti e GSS e al piano superiore gli spazi destinati alle attività di veleria e riparazione vele di North Sails che avrà a disposizione anche aree di magazzino a livello strada. Novità anche per il porto di Savona: il board ha deliberato l'ampliamento di ulteriori 26.421 mq dell'area in concessione a Savona Terminal Auto in considerazione della valorizzazione del compendio per sviluppare la movimentazione, migliorare l'operatività e per la funzionalità del terminal a beneficio della viabilità pubblica. Sempre nell'ambito del porto di Savona-Vado via libera per sei imprese che svolgono attività industriali, artigianali e commerciali (Royal Marine , F.B.

Steel, Nautica Maffei, Luninav, Cosnav e Cogni) che hanno ricevuto parere favorevole all'iscrizione nel Registro. Infine il Comitato ha deliberato una serie di sospensioni e revoche temporanee di concessione per permettere l'apertura e l'avanzamento di una serie di cantieri fra cui quello per la costruzione della nuova Torre piloti. Si è anche deliberato "a favore di revoche e sospensioni temporanee di concessione interferenti con l'attuazione degli interventi relativi alla nuova viabilità portuale di Sampierdarena e al riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Pra'' informa una nota. (ANSA).