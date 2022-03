Pnrr: Camere commercio Italia-Francia studiano interventi comuni

(ANSA) - IMPERIA, 03 MAR - Individuare interventi comuni di ampio respiro, evitando dannose sovrapposizioni, per non perdere i finanziamenti messi a disposizione dalla Comunità europea. E' l'obiettivo di un meeting transfrontaliero che si è svolto stamani nella Sala multimediale della Camera di Commercio "Riviere di Liguria" di Imperia, tra la Camera di Commercio "Riviere di Liguria" e la Chambre Commerce Industrie, di Nizza, in vista dei progetti da mettere a punto nell'ambito della programmazione europea 2021-2027.

Incontro che è la prosecuzione di quello avvenuto a metà dicembre a Nizza nel quale è stata confermata la volontà di portare avanti la collaborazione tra le Camere di Commercio dell'area transfrontaliera. "La programmazione europea 2021/2027- afferma Enrico Lupi, presidente della Cciaa "Riviere di Liguria" Imperia, La Spezia e Savona - è un'occasione straordinaria per realizzare grandi interventi e progetti fondamentali per rilanciare l'economia turistica e non solo, dei nostri territori. L'area transfrontaliera ha un potenziale economico enorme e mettere a regime programmi mirati e di interscambio sia per le imprese sia per i privati può significare una svolta decisiva per lasciarci alle spalle la pandemia, rilanciare le nostre aziende e promuovere lo sviluppo, la crescita e l' occupazione".

Al meeting hanno preso parte anche la Camera di Commercio di Cuneo, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat della Costa Azzurra e La Chambre Commerce Industrie di Nizza. I lavori si sono aperti alle 10, con interventi, oltre che di Lupi, anche di Marco Casarino, presidente e segretario generale della Camera di Commercio; di Giorgio Chiesa, responsabile settore turismo della Cciaa di Cuneo; di Anne Lechaczynski, responsabile internazionalizzazione CCI Nizza. Altri collegamenti sono avvenuti in videoconferenza. (ANSA).