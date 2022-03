Covid: in Liguria i ricoverati scendono sotto quota 300

Continuano a diminuire, in Liguria, i malati di covid che devono ricorrere alle cure in ospedale.

Gli ospedalizzati sono scesi sotto quota 300: sono 296, 24 in meno rispetto a ieri. Tra questi 15 sono in terapia intensiva (5 non vaccinati). Tra i numeri degli ospedalizzati sale solo quello del Gaslini dove il numero dei piccoli ricoverati è passato da 5 a 6, nessuno in terapia intensiva. Ci sono stati 9 morti: avevano un'età compresa tra 68 e 92 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5122.

Il numero dei positivi in Liguria è 13315 in calo di 172 unità.

I nuovi casi sono 1062 emersi da 10885 tamponi (3179 molecolari e 7706 test antigenici). Il tasso di positività è del 9,75%. I nuovi casi sono 552 nell'area di Genova, 195 nel Savonese, 119 nello Spezzino, 114 nel Tigullio, 30 nell'Imperiese, 2 casi sono cittadini non residenti in Liguria. I guariti sono 1225. In isolamento domiciliare ci sono 13008 persone, 151 in meno rispetto a ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 2452.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3221 vaccini a mRNA e 91 vaccini proteici.

Toti: 'In un mese ospedalizzati sono calati di 431 unità'

"In un mese gli ospedalizzati sono scesi di 431 unità. I numeri proiettano la Liguria verso la zona bianca. Anche l'incidenza continua la sua discesa, riducendosi di un sesto in poco più di un mese: era a 2703 casi ogni 100mila abitanti a settimana il 23 gennaio scorso, oggi è a quota 440". Lo afferma il presidente dellaLiguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti. "In un mese - aggiunge - il numero totale dei positivi è passato da 47.576 del 3 febbraio ai 13.315 di oggi, grazie alla campagna di vaccinazione. Nelle ultime 2 settimane sono state 2.785 le prime dosi somministrare nella nostra regione, di cui 1.019 a persone over 50. Un risultato a cui ha contribuito il nuovo vaccino proteico Novavax. Per quanto riguarda la 4° dose per i soggetti immunodepressi i prenotati sono 103 e 35 le persone che hanno ricevuto questo ulteriore booster".