Cantieri autostrade: in A12 chiusure solo notturne a marzo

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Per consentire l'esecuzione delle ispezioni periodiche, previste dalla normativa con cadenza trimestrale all'interno delle gallerie, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia ha predisposto un programma di chiusure esclusivamente notturne, sulla A12 Genova - Sestri Levante. Al fine di limitare al minino l'impatto sulla viabilità e date le limitazioni al traffico vigenti sulla statale 225 per la presenza di un cantiere di altro gestore, il programma, condiviso con la Regione Liguria e con i Comuni del territorio, prevede per il mese di marzo chiusure su singole tratte, con orario 22.00 - 06.00. In particolare, per i veicoli diretti a Sestri Levante sarà chiuso il tratto: - tra Genova Nervi e Recco, nella notte dell'8 marzo - tra Recco e Rapallo, nella notte del 10 marzo - tra Genova Est e Genova Nervi, nella notte del 15 marzo - tra Lavagna e Sestri Levante, nella notte del 21 marzo Per i veicoli diretti a Genova, invece, sarà chiuso il tratto: - tra Recco e Genova Nervi, nella notte del 17 marzo - tra Genova Est - Allacciamento A7/A12, nella notte del 24 marzo - tra Rapallo e Recco, nella notte del 25 marzo - tra Chiavari e Rapallo, nelle notti del 28 e del 29 marzo.

(ANSA).