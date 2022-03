A Genova i primi 50 profughi ucraini, partito primo tir di aiuti

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Un primo gruppo di 50 profughi è arrivato a Genova ed è ospitato in alloggi privati. Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci. "Alcuni profughi sono già stati accompagnati a Villa Bombrini a fare tamponi anti covid", ha detto il primo cittadino. In Liguria, al momento, sono 114 gli alloggi popolari del patrimonio immobiliare della Regione per accogliere i profughi ucraini. Lo rivela l'assessore regionale all'Edilizia Marco Scajola. Al momento sono subito disponibili 66 abitazioni, le altre 48 nei prossimi giorni.

Settanta sono state trovate nel comune di Genova, 14 nel Savonese, 20 nell'Imperiese e 10 nello Spezzino. Nel caso dovesse servire è prevista anche la riconversione di uno dei covid hotel per potere ospitare chi arriva.

Intanto il primo carico di aiuti organizzato dalal Caritas con la Comunità ucraina genovese è partito da Genova con destinazione Ternopil, centro non ancora bombardato e dove si stanno recando molti cittadini. Circa 22 tonnellate di aiuti tra i quali 15 bancali di riso, pasta, marmellate, pannolini e medicinali saranno trasportati, in un viaggio che durerà circa 20 ore, da Viktor, un autista ucraino 60enne che a causa dell'età non può essere arruolato.

Il Comune di Genova ha spostato il punto raccolta per gli aiuti umanitari da piazzale Kennedy all'ex palazzina Q8, alla Foce. I beni verranno poi stoccati al mercato ortofrutticolo di Bolzaneto e mandati coi tir in Ucraina. Sono 30 i volontari di protezione civile impegnati e potrebbero aumentare (ANSA).