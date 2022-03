Ucraina: in 300 in piazza a Ventimiglia contro la guerra

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 02 MAR - In 300 sono scesi in strada a Ventimiglia per manifestare contro la guerra in Ucraina. La manifestazione è stata organizzata dalla "Scuola di Pace". "Non è un'operazione militare come la chiamano in Russia, ma una guerra - ha detto Yevheniya Lysohor, pianista ucraina di 32 anni, che da tempo vive in Italia -. Le notizie ci riferiscono di bombardamenti, arrivano i carri armati. Noi stiamo morendo, stanno ammazzando le nostre città, la nostra cultura e la nostra storia. Ieri hanno bombardato la piazza di indipendenza di Kharkiv, dove abitano anche tantissimi russi oltre che ucraini, che è la più grande d'Europa". Yevheniya lancia un appello ai russi a protestare, organizzarsi in masse e a scendere per strada.

"Mia mamma, mio papà e mio fratello vivono vicino alla capitale Kiev, dove stanno bombardando - afferma Nadia Soprano, ucraina che abita a Camporosso -. Tre volte al giorno scendono nelle cantine a nascondersi. Siamo qui col nostro dolore e lanciamo un grido a tutto il pianeta. Gli italiani sono molto vicini al nostro popolo, come tutta Europa e questo è un grande appoggio, grazie".

Alla manifestazione è intervenuto anche Luciano Codarri della Scuola di Pace: "Occorre capire che la pace non è un regalo, che viene dal cielo e va costruita tutti i giorni anche al costo di sacrifici. Siamo in un mondo attraversato da enormi guerre, non rendercene conto e non capire, che siamo sull'orlo di un baratro, è pericoloso". (ANSA).