Scontro tra moto coinvolge pedone, un ferito grave a Genova

Grave incidente stradale ieri sera in via V Maggio a Genova, davanti all'istituto pediatrico Gaslini. Due moto si sono scontrate nei pressi delle strisce pedonali e hanno travolto un uomo che stava attraversando. Uno dei due centauri, 70 anni, è stato intubato e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Martino. Anche il secondo motociclista, una donna di 30, e il pedone, anche lui di 30 anni, sono stati portati in ospedale. Nei giorni scorsi Legambiente aveva lanciato l'allarme sulla pericolosità delle strade genovesi. Da inizio anno sono sei le persone morte in incidenti stradali.