Maxi panchina di Rossiglione si colora con bandiera Ucraina

(ANSA) - ROSSIGLIONE, 02 MAR - ll Comune di Rossiglione per la pace: la maxi panchina blu è stata dipinta con i colori della bandiera ucraina per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. L'idea è arrivata da Sylvia e Guido, i curatori del Museo Passatempo di Rossiglione, grazie alla collaborazione della squadra di operai dell'Ufficio tecnico comunale e della Pro Loco di Rossiglione. "Si tratta di un modo per esprimere netta condanna e bruciante sconcerto per quanto sta accadendo.

si sta mettendo a repentaglio il futuro dell'umanità. Ci appelliamo affinché si fermi quest'atroce follia. Il nostro vuole essere un piccolo gesto per unirci all'abbraccio corale, globale al fianco del popolo ucraino e di tutti i popoli oppressi. Il nostro Comune si fonda su una solida tradizione di democrazia e solidarietà che ha radici proprio nella Resistenza della cittadinanza e quindi è particolarmente attento e vicino a quanto sta accadendo", dice la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo. (ANSA).